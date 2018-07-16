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В киевском хостеле вспыхнул пожар, 6 человек пострадало


фото: ДСНС
В Киеве вечером 15 июля произошел пожар в двухэтажном админздании на ул. Кибальчича, 11-В

Об этом сообщает пресс-служба В ГСЧС в Киеве.

Пожарные, прибыв на место происшествия, установили, что в горит помещение на 2-м этаже здания, которое использовалось как хостел.

в 20:08 пожар на площади 100 кв. м локализовали, в 20:17 – ликвидировали.

На месте происшествия работали 4 единицы основной и спецтехники, в тушении были задействованы 21 человек личного состава.

Во время пожара пострадало 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы.

Причины и обстоятельства возникновения пожара установит следствие.

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