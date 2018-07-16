В Краматорске 12-летний мальчик нашел снаряд на детской площадке

16 июля, 2018, 20:24

Во время прогулки на территории двора многоэтажного дома местный мальчик увидел на земле взрывоопасный предмет и сразу вызвал полицейских

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

16 июля в полицию Краматорска поступило сообщение о том, что местный 12-летний мальчик нашел на детской площадке боевой снаряд. В это время он вместе с друзьями гулял во дворе и видел, как вокруг неизвестный мужчина что-то искал с металлоискателем, а потом ушел.

Когда ребенок подошел ближе, то увидел на земле снаряд. К счастью, он знал, какую опасность могут представлять взрывоопасные предметы, и сразу вызвал на помощь полицию. На место происшествия мгновенно выехали правоохранители и оцепили территорию. По предварительной информации, это артиллерийский снаряд Великой Отечественной войны.