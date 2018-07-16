 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Беларуси хотят засудить блогера, который жил и работал в Украине

Прокуратура Беларуси просит суд в Минске приговорить к трем годам заключения журналиста и блогера Дмитрия Галка, который в последнее время жил и работал в Украине

Галка обвиняют в насилии в отношении сотрудника белорусской милиции, информирует Радио Свобода.

Задержали журналиста в апреле, когда он вернулся в Беларусь из Украины, где жил в течение нескольких месяцев.

Следователи заявляют, что Галко имел конфликт с работником милиции, в результате чего у последнего разбился телефон. Журналист обвинения отвергает.

Галку 38 лет, он работал во многих независимых белорусских СМИ, среди последних мест его работы в Беларуси был основан Павлом Шереметом оппозиционный сайт «Белорусский партизан».

Галко был также внештатным автором нескольких украинских СМИ, в частности англоязычного издания Kyiv Post. С 2014 года Галко совершил много командировок на Донбасс, писал о вооруженном конфликте на востоке Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2018 понедельник

больше новостей

16 июля, 2018 понедельник

15 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать