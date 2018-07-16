В Беларуси хотят засудить блогера, который жил и работал в Украине

16 июля, 2018, 21:55

Прокуратура Беларуси просит суд в Минске приговорить к трем годам заключения журналиста и блогера Дмитрия Галка, который в последнее время жил и работал в Украине

Галка обвиняют в насилии в отношении сотрудника белорусской милиции, информирует Радио Свобода.

Задержали журналиста в апреле, когда он вернулся в Беларусь из Украины, где жил в течение нескольких месяцев.

Следователи заявляют, что Галко имел конфликт с работником милиции, в результате чего у последнего разбился телефон. Журналист обвинения отвергает.

Галку 38 лет, он работал во многих независимых белорусских СМИ, среди последних мест его работы в Беларуси был основан Павлом Шереметом оппозиционный сайт «Белорусский партизан».

Галко был также внештатным автором нескольких украинских СМИ, в частности англоязычного издания Kyiv Post. С 2014 года Галко совершил много командировок на Донбасс, писал о вооруженном конфликте на востоке Украины.