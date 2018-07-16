Усик не боится боксировать с Гассиевым в Москве
16 июля, 2018, 08:51
Александр Усик заявил, что не боится проводить поединок с россиянином Муратом Гассиевым в Москве
Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской суперсерии.
По словам Усика, его команда готова к визиту на бой в Россию и находится в хорошем настроении.
"Бой в России? Я похож на человека, который боится драться? Я прекрасно себя чувствую. Я атлет, воин. Меня не волнует, где драться, я просто хочу боя. Я знаю, что в Украине будет отличная поддержка. Что касается меня, то я готов, моя команда готова. Мы все едем в Москву с хорошим настроением", - сказал Усик.
- Ранее бой Усика против Гассиева в Москве оказался под угрозой срыва из-за организационных проблем.
- Российская сторона пригрозила украинскому боксеру судебным иском, если он сорвет бой, запланированный на 21 июля.
- Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA у Гассиева.
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