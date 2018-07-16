Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах в 1,6 раза

16 июля, 2018, 13:52

Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 4,5 млрд кубометров

Об этом сообщили в ПАО "Укртрансгаз", передает "Интерфакс-Украина".

Так, с 8 апреля по 14 июля запасы в хранилищах выросли на 60,5% - с 7,435 млрд кубов до 11,936 млрд кубометров.

По данным издания, 1-14 июля ПХГ пополнились на 748,39 млн куб. м (53,46 млн куб. м/сутки), в июне - на 1,623 млрд куб. м (54,09 млн куб. м/сутки), в мае - на 1,632 млрд куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля - на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).

В случае сохранения в июле-сентябре темпа закачки в хранилища 1,6 млрд куб. м газа ежемесячно в октябрь страна войдет с запасами 16 млрд куб. м.

В 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016 году отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачки - 9,148 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.