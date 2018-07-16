 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах в 1,6 раза

Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 4,5 млрд кубометров

Об этом сообщили в ПАО "Укртрансгаз", передает "Интерфакс-Украина".

Так, с 8 апреля по 14 июля запасы в хранилищах выросли на 60,5% - с 7,435 млрд кубов до 11,936 млрд кубометров.

По данным издания, 1-14 июля ПХГ пополнились на 748,39 млн куб. м (53,46 млн куб. м/сутки), в июне - на 1,623 млрд куб. м (54,09 млн куб. м/сутки), в мае - на 1,632 млрд куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля - на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).

В случае сохранения в июле-сентябре темпа закачки в хранилища 1,6 млрд куб. м газа ежемесячно в октябрь страна войдет с запасами 16 млрд куб. м.

В 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016 году отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачки - 9,148 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2018 понедельник

больше новостей

16 июля, 2018 понедельник

15 июля, 2018 воскресенье

14 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать