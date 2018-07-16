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Украина готовит ответ на массовые задержки россиянами судов, идущих через Керченский пролив

Спецслужбы Российской Федерации задержали уже 148 судов, которые направлялись через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя

Украинская власть раздумывает над ответными мерами, заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, с каждым днем количество задержанных для досмотра судов растет и на сегодняшний день составляет уже 148 единиц.

"Каждый день АМПУ (Администрация морских портов - ред.) фиксирует задержании спецслужбами Российской Федерации судов для осмотра, которые направляются из/до портов Мариуполь и Бердянск", - рассказал он.

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По его словам, все данные передаются Министерством инфраструктуры в МИД. В ведомстве получают многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, которые работают в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов.

Лавренюк отметил, что дальше так не может продолжаться и поэтому необходимо в кратчайший срок сформировать единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия России. Сообщается, что в настоящее время уже наработан план дальнейших действий.

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