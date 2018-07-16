Украина готовит ответ на массовые задержки россиянами судов, идущих через Керченский пролив
Украинская власть раздумывает над ответными мерами, заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, с каждым днем количество задержанных для досмотра судов растет и на сегодняшний день составляет уже 148 единиц.
"Каждый день АМПУ (Администрация морских портов - ред.) фиксирует задержании спецслужбами Российской Федерации судов для осмотра, которые направляются из/до портов Мариуполь и Бердянск", - рассказал он.
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По его словам, все данные передаются Министерством инфраструктуры в МИД. В ведомстве получают многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, которые работают в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов.
Лавренюк отметил, что дальше так не может продолжаться и поэтому необходимо в кратчайший срок сформировать единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия России. Сообщается, что в настоящее время уже наработан план дальнейших действий.
- 3 мая Госпогранслужба Украины предупредила, что Россия прибегла к остановки и досмотра судов, следующих в Украину.
- 4 мая стало известно о задержании российскими пограничниками украинского рыбацкого судна ЯМК-0041 с 5 украинцами на борту.
- 9 июля стало известно, что российская ФСБ задержала в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся с или до Мариуполя и Бердянска.
- 16 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает возможности военной атаки России на Мариуполь.
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