Ученые доказали: основы математического анализа в школе - лишняя трата времени
Исследование опубликовано в журнале Journal for Research in Mathematics Education, кратко об этом пишет Science Alert.
Если элементарная школьная арифметика, простые задачки и уравнения помогают нам в повседневных делах, то владение основами математического анализа, интегральным исчислением и производными такой популярностью похвастаться не может.
В США это называется calculus и преподается начиная со старших классов средней школы. Эту область математики ввели в школьную программу в годы холодной войны: стране нужны были инженеры, а для них эти разделы математики просто необходимы. Впоследствии школьную программу несколько упростили, но небольшая часть матанализа осталась, и редко пользуется любовью школьников.
После школы те, кто поступает на естественно-научные и технические специальности в колледжах, находится матанализ учат заново и более углубленно. То есть, "основы" преподаются дважды, впервые еще в школе, второй - в колледже или университете.
Долгое время господствовало представление о том, что школьный вводный курс упрощает обучение тем, кому находится матанализ будет полезен в дальнейшем обучении.
Чтобы понять, действительно ли это так, двое американских ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики провели самое масштабное исследование на эту тему.
Они пригласили в 133 колледжей и вузов данные об успеваемости студентов, а самих студентов попросили заполнить анкеты о том, как они учились в школе, проходили интегралы и производные; в анкетах также были вопросы о доходах семьи и образование родителей. Всего ученые обработали данные 6207 первокурсников со всех штатов.
Оказалось, что лучше университетский курс "улавливали" те студенты, которые не изучали находится матанализ в школе вообще или же это был совсем короткий промежуток времени.
Те, кого готовили в старших классах, с большей вероятностью заваливали экзамены. Эта закономерность не срабатывает только с теми студентами, оценки которых в принципе невысокие. Отличники изучали курс матанализа тем лучше, чем больше часов потратили в школе на другие вещи - тригонометрию и линейную алгебру.
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