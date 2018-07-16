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Тренер рассказал, когда олимпийский чемпион Верняев вернется в спорт


фото: НОК України
Тренер сборной Украины по гимнастике рассказал, когда ждать возвращения олимпийского чемпиона Олега Верняева после травмы

По словам тренера сборной Украины Геннадия Сартинского, Олег Верняев пропустит чемпионат Европы, который пройдет в августе в Берлине, сообщает Xsport.

"Олега Верняева на чемпионате Европы не будет, он еще восстанавливается, ему нужно еще время. Надеемся, что Олег вернется к чемпионату мира, но как получится, неизвестно. Это очень длительный период. Он уже семь месяцев не тренируется. Это очень много. Пока он делает упражнения для восстановления после травмы, но это не та работа, которая нужна для выступления на чемпионате мира. А просто ехать туда туристом нет смысла, - сказал Сартинский.

  • В конце прошлого года стало известно, что Верняев пропустит нынешний сезон и будет прооперирован.
  • Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в октябре в Катаре.
  • Олег Верняев является олимпийским чемпионом-2016 в упражнениях на брусьях и серебряным призером Игр в Рио в многоборье.
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