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Трамп и Путин опоздали на встречу друг к другу и начали с почти часовой задержкой

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным началась почти на час позже запланированного времени, а каждый из лидеров опоздал на определенное время

Об этом сообщает "Европейская правда".

Встреча должна была начаться в 13:15 по местному времени, однако самолет Путина прибыл в Хельсинки с опозданием на 35 минут. При этом Трамп прибыл из США в Финляндию заранее.

Впрочем, хотя Путин и опоздал в Хельсинки и на место встречи, но Трамп приехал на встречу позже российского президента. Вместе с Трампом приехала его жена Мелания и госсекретарь США Майк Помпео.

Протокольная встреча Трампа и Путина для журналистов началась в 14:15, после чего президенты перешли к переговорам с глазу на глаз, которые продолжались около 2 часов - до 16:45. Затем к лидерам присоединились их делегации и начались переговоры в расширенном составе.

Совместный брифинг по итогам встречи должен был начаться в 16:30, однако из-за задержки его пришлось перенести.

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