Трамп объяснил, почему согласился на встречу с Путиным
Об этом передает Еспресо.TV.
"Наши нации вместе воевали в прошлом. Было напряжение холодной войны, когда ситуация была хуже, чем сегодня. США и Россия смогли сохранять диалог. Наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас. Впрочем это изменится. И это изменилось уже за эти 4 часа. Было бы легче политически отказаться от этой встречи, отказаться от общения, но это ничего бы не дало. Я могу принимать политические решения независимо от того, что говорят СМИ и Демократическая партия", - сказал Трамп.
По его словам, сейчас США и Россия имеют возможность двигаться “к миру и стабильности”.
"Я прямо обратился к президенту Путину по поводу вмешательства в наши выборы. Я сказал об этом лично. Я долго об этом ему говорил. Мы также обсудили одни из самых больших вызовов современности, вопросы распространения ядерного оружия",- добавил Трамп.
- Перед началом переговоров 16 июля Трамп заявил, что они с Путиным обсудят широкий круг вопросов “от торговли до военной отрасли, ракет и ядерного вооружения”.
- За несколько минут до начала пресс-конференции президентов Соединенных Штатов и России охрана вывела из зала журналиста.
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