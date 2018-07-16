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Трамп объяснил, почему согласился на встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп в начале своего выступления на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным объяснял, почему он согласился на эту встречу

Об этом передает Еспресо.TV.

"Наши нации вместе воевали в прошлом. Было напряжение холодной войны, когда ситуация была хуже, чем сегодня. США и Россия смогли сохранять диалог. Наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас. Впрочем это изменится. И это изменилось уже за эти 4 часа. Было бы легче политически отказаться от этой встречи, отказаться от общения, но это ничего бы не дало. Я могу принимать политические решения независимо от того, что говорят СМИ и Демократическая партия", - сказал Трамп.

По его словам, сейчас США и Россия имеют возможность двигаться “к миру и стабильности”.

"Я прямо обратился к президенту Путину по поводу вмешательства в наши выборы. Я сказал об этом лично. Я долго об этом ему говорил. Мы также обсудили одни из самых больших вызовов современности, вопросы распространения ядерного оружия",- добавил Трамп.

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