Синоптик рассказала, где в ближайшие дни пройдут дожди
Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.
"Завтра циклон расположится над Украиной. Циклон и его атмосферные фронты обусловят дожди с грозами в большинстве областей, за исключением южной части - там будет без существенных осадков и самая высокая температура в Украине: +25...+30°C. На остальной территории - дожди, которые ощутимо снизят температуру воздуха. Завтра температура составит +20...+25°C, на Западе местами +18...+20°C", - рассказала госпожа Диденко.
Далее в течение недели температура начнет постепенно повышаться, но до +30°C местами будет наблюдаться лишь на востоке и на юге Украины.
В Киеве 17 июля также ожидается снижение температуры воздуха до +23°C, пройдут дожди.
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