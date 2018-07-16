Синоптик рассказала, где в ближайшие дни пройдут дожди

16 июля, 2018, 10:39

Во вторник, 17 июля, на большинстве территории Украины, кроме юга, ожидаются грозовые дожди

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Завтра циклон расположится над Украиной. Циклон и его атмосферные фронты обусловят дожди с грозами в большинстве областей, за исключением южной части - там будет без существенных осадков и самая высокая температура в Украине: +25...+30°C. На остальной территории - дожди, которые ощутимо снизят температуру воздуха. Завтра температура составит +20...+25°C, на Западе местами +18...+20°C", - рассказала госпожа Диденко.

Далее в течение недели температура начнет постепенно повышаться, но до +30°C местами будет наблюдаться лишь на востоке и на юге Украины.

В Киеве 17 июля также ожидается снижение температуры воздуха до +23°C, пройдут дожди.