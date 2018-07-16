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Суд продлил арест Крисину до 13 сентября

Дарницкий районный суд Киева продлил арест до 13 сентября обвиняемым в нападении на активистов Евромайдана Юрий Крисину и Сергею Чемесу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время сегодняшнего заседания продолжалось зачитывание обвинительного акта, но суд решил прервать этот процесс на 54 странице из 62, чтобы принять решение о продлении меры пресечения.

Обвинение настаивало на продлении ареста, тогда как адвокат Крысина отметила, что прокуроры перечислили решение, но не привели доказательства. Обвиняемый был приобщен к заседанию через видеосвязь. Следующее заседание по этому делу запланировано на 20 июля.

  • Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.
  • ГПУ обжаловала условный срок для Крысина.
  • 23 мая Печерский райсуд Киева отменил постановление ГПУ о закрытии уголовного производства против главаря "титушок" Юрия Крысина по подозрению в убийстве журналиста Вячеслава Веремея.
  • 13 июня Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу по приговору суда первой инстанции по делу убийства Веремея и приговорил Крысина до 5 лет заключения.
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