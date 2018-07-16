Суд продлил арест Крисину до 13 сентября
16 июля, 2018, 18:18
Дарницкий районный суд Киева продлил арест до 13 сентября обвиняемым в нападении на активистов Евромайдана Юрий Крисину и Сергею Чемесу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во время сегодняшнего заседания продолжалось зачитывание обвинительного акта, но суд решил прервать этот процесс на 54 странице из 62, чтобы принять решение о продлении меры пресечения.
Обвинение настаивало на продлении ареста, тогда как адвокат Крысина отметила, что прокуроры перечислили решение, но не привели доказательства. Обвиняемый был приобщен к заседанию через видеосвязь. Следующее заседание по этому делу запланировано на 20 июля.
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