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Станцію "Гідропарк" перевірено та відкрито. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Станцию "Гидропарк" снова открыли для пассажиров
Об этом сообщает пресс-центр киевского метрополитена.
"Внимание! Станция "Гидропарк" проверена и открыта. Взрывоопасные предметы не обнаружены", - отметили в ведомстве.
Напомним, рано утром неизвестный анонимно сообщил о заминировании этой станции метро. Из-за этого "Гидропарк" закрыли для пассажиров.
Напомним, 14 июля, вступило в силу решение КГГА об установлении новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке.
В КП "Киевский метрополитен" вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (по 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 грн ). Такие виды проездных будут удобными для туристов и гостей города.
Только в случае приобретения жетона или разового билета, пассажиры будут платить за 1 поездку в городском транспорте 8 грн.
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