Станцию "Гидропарк" снова открыли для пассажиров

16 июля, 2018, 08:14

В Киеве снова заработала станция метро "Гидропарк" после того, как ее закрывали для проверки информации о минировании

Об этом сообщает пресс-центр киевского метрополитена.

"Внимание! Станция "Гидропарк" проверена и открыта. Взрывоопасные предметы не обнаружены", - отметили в ведомстве.

Напомним, рано утром неизвестный анонимно сообщил о заминировании этой станции метро. Из-за этого "Гидропарк" закрыли для пассажиров.

Напомним, 14 июля, вступило в силу решение КГГА об установлении новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке.

В КП "Киевский метрополитен" вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (по 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 грн ). Такие виды проездных будут удобными для туристов и гостей города.

Только в случае приобретения жетона или разового билета, пассажиры будут платить за 1 поездку в городском транспорте 8 грн.