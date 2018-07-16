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Стало известно, сколько книг приобрели в поездах "Укрзализныци" за полгода

За полгода в скоростных поездах "Укрзализныци" пассажиры приобрели более 1300 книг

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Для" Укрзализници " это пилотный проект, который был начат 15 января 2018 года. Пока приобрести литературу можно в "Интерсити" и "Интерсити+", но компания рассматривает возможность введения такой услуги и в других поездах, а в перспективе и бук-кроссинга (обмена книгами) и сотрудничества с молодыми писателями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые услуги набирают популярность.

Так, полноценное питание в ночных поездах пользуется спросом, возможность онлайн выбрать вагон с кондиционированием и единая цена на все напитки в поездах. Отмечается, что отныне пассажир может оплатить напиток, покупая билет, а определиться с напитком непосредственно в поезде.

Также, "Укрзализныця" ввела новую систему уборки в поездах.

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