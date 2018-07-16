Со сборной Аргентины погнали главного тренера
Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины.
AFA и главный тренер сборной по обоюдному согласию расторгли контракт. Команду покинут и все ассистенты Хорхе Сампаоли. Стороны договорились о компенсации в размере $2 млн вместо $20 млн, прописанных в контракте.
Под руководством Сампаоли аргентинцы неудачно выступили на чемпионате мира. Там они добрались до 1/8 финала, где уступили будущему чемпиону - Франции.
Хорхе Сампаоли возглавил сборную Аргентины во время отборочного турнира ЧМ-2018 и смог вывести ее из затруднительного положения в финальную часть турнира.
Сампаоли стал одним из инициаторов перехода украинца Евгения Коноплянки из "Севильи", которую он возглавлял в 2016-2017 годах, в немецкий "Шальке".
В 2012-2016 годах аргентинец тренировал сборную Чили и привел ее к победе в Кубке Америки-2015.
- Ранее новым главным тренером сборной Испании стал бывший наставник "Барселоны" Луис Энрике.
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