СНБО назвала оружие, создание которого должно стать приоритетным для ОПК

16 июля, 2018, 14:05

СНБО ставит перед оборонно-промышленным комплексом задачу по созданию новых перспективных ракетных систем

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время посещения Государственного предприятия "ВИЗАР", сообщает его пресс-центр.

В частности, на предприятии ему показали новое современное оборудование, которое позволяет выполнять высокоточные технологические функции, необходимые для производства современных ракетных систем.

Это оборудование было приобретено и установлено в рамках программы переоснащения украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса новой техникой.

"Программа технологического перевооружения предприятий ОПК активно реализуется в текущем году, и, что важно, новые современные станки были закуплены заводом по прямым контрактам на выполнение решения СНБО о либерализации внешнеэкономической деятельности оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул он.

По словам Турчинова, согласно этому решению, все украинские предприятия могут закупать за границей техническое оборудование и необходимые комплектующие для производства мощного современного оружия без посреднической монополии государственных спецэкспортеров.

"Мы сегодня увидели цеха, где установлены новейшие технологические линии лучших зарубежных производителей, которые позволяют втрое увеличить объемы производства, значительно улучшить качество и обеспечить высокую точность обработки деталей, что для ракетного производства очень важно", - отметил Турчинов.

Он напомнил, что большое количество предприятий отечественного ОПК полностью отказались от сотрудничества с российскими оборонными предприятиями. В частности, до 2014 года 40% комплектующих "ВИЗАР" получало из РФ, и 88% своей продукции поставляло в Россию.

"После 2014 года эти отношения были прекращены, и предприятие за счет импортозамещения полностью обеспечило производство собственной продукции без российских комплектующих, и, отказавшись от российских рынков сбыта, активно продвигает свою конкурентную продукцию на новые рынки, восстанавливая свой экспортный потенциал", - рассказал Турчинов.

Он также провел совещание с руководством и конструкторами "Укроборонпрома" и "ВИЗАРа", во время которого они обсудили новые задачи и приоритеты национальной ракетной программы.

"СНБО ставит перед ОПК задачи по созданию новых перспективных ракетных систем. Речь идет прежде всего о ракетах, которые будут обеспечивать надежную противовоздушную оборону нашей страны, и это приоритет, над которым сегодня будет работать ГП "ВИЗАР" и другие ведущие оборонные предприятия Украины", - подытожил Турчинов.