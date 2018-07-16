Смертельное ДТП на Закарпатье: главу РГА арестовали без права внесения залога

16 июля, 2018, 13:25

Ужгородский горрайонный суд избрал отстраненному от должности глове Перечинской РГА Закарпатской области Виктору Олефиру, который насмерть сбил двух женщин, меру пресечения в виде содержания в СИЗО

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-сектеря Ужгородского горрайонного суда Надежду Гейруш.

"Ужгородский горрайонный суд присудил Виктору Олефиру, главе Перечинской РГА, которого обвиняют по статье 286 ч.2 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего), содержание под стражей без права внесения залога до 11 сентября 2018 года", - сказала она.

Напомним, ночью 13 июля Виктор Олефир, будучу за рулем Jeep Cherokee в нетрезвом состоянии, наехал в городе Перечине на двух местных жительниц. Обе женщины, которым было по 71 и 56 лет, от полученных травм погибли. Одна в ночь аварии, а вторая в воскресенье вечером.

Глава РГА написал заявление об увольнении и его отстранили от должности.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль отмечал, что Виктора Олефира за час до смертельного ДТП полиция отпустила в селе Ворочово после другой аварии.