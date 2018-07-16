Сервис Booking запретил туристам бронировать жилье в оккупированном Крыму
Об этом сообщает Крым.Реалии.
"К сожалению, в настоящий момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха", - сообщается на сайте сервиса.
Хозяйка одного из хостелов в Судаке на своей странице в Facebook опубликовала официальный ответ от сервиса, в котором говорится, что компания ограничила бронирование из-за санкций Евросоюза.
"Компания Booking.com всегда стремится соблюдать все соответствующие и действующие законы, которые действуют на территории, где она работает. Поскольку Booking.com B. V. базируется в Нидерландах, мы должны соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма. В связи с санкциями, компании Booking.com запрещено предлагать любые услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму”, - говорится в ответе компании.
При этом бизнес-туристы все еще могут бронировать жилье на полуострове.
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