"Левобережная" заработала: бомб на станции не нашли

16 июля, 2018, 09:58

Столичный метрополитен снова открыл доступ пассажиров к станции метро "Левобережная"

Об этом сообщает пресс-центр киевского метрополитена.

"Внимание! Станция "Левобережная" проверена и открыта. Взрывоопасные предметы не обнаружены", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее, около семи часов утра, неизвестный анонимно сообщил о заминировании станции "Гидропарк", ее закрыли.

Через час станцию "Гидропарк" снова открыли для пассажиров. Впоследствии стало известно, что станцию метро "Левобережная" закрыли из-за сообщения о заминировании.

Внимание! Станция "Левобережная" проверена и открыта. Взрывоопасных предметов не обнаружено. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 16 июля 2018 г.

Напомним, 14 июля, вступило в силу решение КГГА об установлении новых тарифов на перевозки пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

В КП "Киевский метрополитен" вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (за 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (по 210 грн). Такие виды проездных будут удобными для туристов и гостей города.

Только в случае приобретения жетона или разового билета пассажиры будут платить за 1 поездку в городском транспорте 8 грн.