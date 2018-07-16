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"Хотели убить": экс-глава охраны заявил, что активисты Майдана обстреляли Януковича

Экс-глава штаба охраны президента-беглеца Виктора Януковича утверждает, что активисты Майдана якобы хотели "расстрелять президента"

Об этом заявил бывший руководитель штаба охраны Януковича Константин Кобзарь во время заседания в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене экс-президента, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, в феврале 2014 года, когда он занимал указанную выше должность, активисты Майдана пытались блокировать выезд из резиденции Януковича.

Кобзарь утверждает, что к ним поступала информация о том, что в штабе Майдана якобы разрабатывались планы физической расправы над президентом, из-за чего охрана Януковича применила дополнительный комплекс действий.

Он рассказал, что 19 февраля ему позвонил экс-начальник штаба охраны Януковича Владимир Павленко и заявил, что на Майдане началась стрельба и есть жертвы с обеих сторон, а большое количество активистов подошли к резиденции.

В связи с этим Кобзарь дал команду дезинформировать активистов, что кортеж Януковича будет заезжать через другой въезд.

"Большинство сторонников оппозиции перешли к другому входу и это способствовало тому, чтобы мы благополучно заехали на территорию президента. Я хочу обратить внимание суда на то, что в тот день, когда он должен был встретиться с лидерами оппозиции, началась стрельба на Майдане. Началось блокирование въезда президентского кортежа. Это была попытка, как максимум, убить президента. Я получил информацию о том, что движение между Новыми Петровцами и Вышгородом заблокировали. Далее поступило сообщение о выстрелах. Более 20 человек там были", - отметил Кобзарь.

Мужчина утверждает, что на кортеж после этого совершили нападение вооруженные огнестрельным оружием люди. Они якобы начали преследовать кортеж и обстреливать его.

"Один сотрудник пострадал, как мне доложили, и у него был глубокий порез правой руки. В задних дверях было несколько пулевых пробоин", - заключил Кобзарь.

Отметим, ранее Павленко во время судебного заседания рассказал, что Януковича должны были убить в Харькове во время бегства.

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