"Хотели убить": экс-глава охраны заявил, что активисты Майдана обстреляли Януковича
Об этом заявил бывший руководитель штаба охраны Януковича Константин Кобзарь во время заседания в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене экс-президента, сообщает Еспресо.TV.
По его словам, в феврале 2014 года, когда он занимал указанную выше должность, активисты Майдана пытались блокировать выезд из резиденции Януковича.
Кобзарь утверждает, что к ним поступала информация о том, что в штабе Майдана якобы разрабатывались планы физической расправы над президентом, из-за чего охрана Януковича применила дополнительный комплекс действий.
Он рассказал, что 19 февраля ему позвонил экс-начальник штаба охраны Януковича Владимир Павленко и заявил, что на Майдане началась стрельба и есть жертвы с обеих сторон, а большое количество активистов подошли к резиденции.
В связи с этим Кобзарь дал команду дезинформировать активистов, что кортеж Януковича будет заезжать через другой въезд.
"Большинство сторонников оппозиции перешли к другому входу и это способствовало тому, чтобы мы благополучно заехали на территорию президента. Я хочу обратить внимание суда на то, что в тот день, когда он должен был встретиться с лидерами оппозиции, началась стрельба на Майдане. Началось блокирование въезда президентского кортежа. Это была попытка, как максимум, убить президента. Я получил информацию о том, что движение между Новыми Петровцами и Вышгородом заблокировали. Далее поступило сообщение о выстрелах. Более 20 человек там были", - отметил Кобзарь.
Мужчина утверждает, что на кортеж после этого совершили нападение вооруженные огнестрельным оружием люди. Они якобы начали преследовать кортеж и обстреливать его.
"Один сотрудник пострадал, как мне доложили, и у него был глубокий порез правой руки. В задних дверях было несколько пулевых пробоин", - заключил Кобзарь.
Отметим, ранее Павленко во время судебного заседания рассказал, что Януковича должны были убить в Харькове во время бегства.
- Напомним, 21 февраля в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
- Экс-глава управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Щеголев отказался давать показания по делу о госизмене Виктора Януковича.
- Суд разрешил видеодопрос экс-премьер-министра Николая Азарова и других членов "семьи" по госизмене Януковича.
- Судья по делу Януковича обвинил его адвокатов в затягивании процесса.
- Прокуратура заявила, что СБУ предупреждала Януковича об угрозе от России еще более чем за год до оккупации Крыма.
- Суд по делу Януковича перешел к стадии прений обвинения и защиты.
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