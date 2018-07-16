"Добро пожаловать в страну свободной прессы": в Хельсинки развесили билборды для Путина и Трампа
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В частности, на одном из билбордов написано: "Господин Президент. Добро пожаловать в страну свободной прессы". Эта надпись размещена как на английском, так и русском языках.
Часть надписей представляет собой старые газетные заголовки: "Путин снова пытается подчинить прессу", "Путин закрыл крупнейшее российское агентство" или "Трамп назвал СМИ врагами народа".
Кроме того, журналисты издания Саска Саарикоски и Лаура Саарикоски написали открытое письмо двум президентам.
"Финляндия уже давно с беспокойством следит за развитием событий в России. Складывается впечатление, что наш сосед избрал политический курс, в котором мощь и престиж государства ставятся выше демократических ценностей и гражданских свобод. Финляндия, как соседняя с Россией страна, выражает свою обеспокоенность таким развитием событий", - говорится в письме.
Журналисты также критикуют Дональда Трампа.
"Появляется впечатление, что во внешней политике президент Трамп стремится к блиц-победе вопреки интересам своих союзников, международного сообщества и долгосрочной выгоде своей страны", - считают журналисты.
Авторы письма также призвали Трампа и Путина "не решать европейские вопросы без участия самих европейцев".
Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat приветствует Путина. pic.twitter.com/TokLV4kGGG— распад и неуважение (@VictorKvert2008) 16 июля 2018 г.
- Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки проходит встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В городе продолжаются акции протеста из-за встречи президентов.
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