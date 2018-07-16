 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Добро пожаловать в страну свободной прессы": в Хельсинки развесили билборды для Путина и Трампа

Финская газета Helsingin Sanomat накануне встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки разместила по городу билборды, которые должны напоминать о демократических ценностях и свободе слова

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, на одном из билбордов написано: "Господин Президент. Добро пожаловать в страну свободной прессы". Эта надпись размещена как на английском, так и русском языках.

Часть надписей представляет собой старые газетные заголовки: "Путин снова пытается подчинить прессу", "Путин закрыл крупнейшее российское агентство" или "Трамп назвал СМИ врагами народа".

Кроме того, журналисты издания Саска Саарикоски и Лаура Саарикоски написали открытое письмо двум президентам.

"Финляндия уже давно с беспокойством следит за развитием событий в России. Складывается впечатление, что наш сосед избрал политический курс, в котором мощь и престиж государства ставятся выше демократических ценностей и гражданских свобод. Финляндия, как соседняя с Россией страна, выражает свою обеспокоенность таким развитием событий", - говорится в письме.

Журналисты также критикуют Дональда Трампа.

"Появляется впечатление, что во внешней политике президент Трамп стремится к блиц-победе вопреки интересам своих союзников, международного сообщества и долгосрочной выгоде своей страны", - считают журналисты.

Авторы письма также призвали Трампа и Путина "не решать европейские вопросы без участия самих европейцев".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2018 понедельник

больше новостей

16 июля, 2018 понедельник

15 июля, 2018 воскресенье

14 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать