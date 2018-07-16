"Добро пожаловать в страну свободной прессы": в Хельсинки развесили билборды для Путина и Трампа

16 июля, 2018, 14:35

Финская газета Helsingin Sanomat накануне встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки разместила по городу билборды, которые должны напоминать о демократических ценностях и свободе слова

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, на одном из билбордов написано: "Господин Президент. Добро пожаловать в страну свободной прессы". Эта надпись размещена как на английском, так и русском языках.

Часть надписей представляет собой старые газетные заголовки: "Путин снова пытается подчинить прессу", "Путин закрыл крупнейшее российское агентство" или "Трамп назвал СМИ врагами народа".

Кроме того, журналисты издания Саска Саарикоски и Лаура Саарикоски написали открытое письмо двум президентам.

"Финляндия уже давно с беспокойством следит за развитием событий в России. Складывается впечатление, что наш сосед избрал политический курс, в котором мощь и престиж государства ставятся выше демократических ценностей и гражданских свобод. Финляндия, как соседняя с Россией страна, выражает свою обеспокоенность таким развитием событий", - говорится в письме.

Журналисты также критикуют Дональда Трампа.

"Появляется впечатление, что во внешней политике президент Трамп стремится к блиц-победе вопреки интересам своих союзников, международного сообщества и долгосрочной выгоде своей страны", - считают журналисты.

Авторы письма также призвали Трампа и Путина "не решать европейские вопросы без участия самих европейцев".

Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat приветствует Путина. pic.twitter.com/TokLV4kGGG — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 16 июля 2018 г.