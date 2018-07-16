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Пьяный мужчина поджег себя: в полиции назвали причины пожара в киевском хостеле


фото: У ДСНС у Києві
Причиной пожара в киевском хостеле вечером 15 июля стал поджог нетрезвым мужчиной самого себя

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сотрудники полиции выяснили, что к пожару причастен один из пострадавших - житель хостела, который после употребления алкоголя облил себя горючей жидкостью и поджег. В результате возник пожар в комнатах здания", - говорится в сообщении.

Как отмечалось ранее, происшествие случилось в Днепровском районе, на улице Кибальчича. Пожар возник на втором этаже здания, где располагался хостел.

От пламени пострадало шесть человек, 5 из них госпитализировали.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Показания свидетелей и потерпевших проверяются, досудебное расследование продолжается.

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