Пьяный мужчина поджег себя: в полиции назвали причины пожара в киевском хостеле
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Сотрудники полиции выяснили, что к пожару причастен один из пострадавших - житель хостела, который после употребления алкоголя облил себя горючей жидкостью и поджег. В результате возник пожар в комнатах здания", - говорится в сообщении.
Как отмечалось ранее, происшествие случилось в Днепровском районе, на улице Кибальчича. Пожар возник на втором этаже здания, где располагался хостел.
От пламени пострадало шесть человек, 5 из них госпитализировали.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Показания свидетелей и потерпевших проверяются, досудебное расследование продолжается.
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