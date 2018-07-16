Провокация перед встречей Трампа и Путина: оккупанты обстреляли автомобиль пограничников ООС
16 июля, 2018, 10:19
За несколько часов до встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина российские оккупационные войска прибегли к очередной провокации на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
В шесть часов утра враги накрыли огнем пограничный наряд в дорожном коридоре "Горловка-Бахмут", когда начал свою работу контрольный пункт въезда/выезда "Майорск".
Наряд из состава бойцов ООС двигался на бронеавтомобиле "Кугуар" к блокпосту первого оборонительного рубежа "Майорское".
"В результате обстрела одна из пуль калибром 7,62 мм попала в лобовое стекло бронемашины пограничников. К счастью, гражданских лиц в зоне поражения не было, поскольку работа на КПВВ на то время только началась. В результате обстрела персонал ГНС Украины не пострадал", - подчеркнули в ведомстве.
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