Подозревают передоз: в отеле Одессы нашли двух мертвых эстонцев
Об этом сообщил советник руководителя Одесского главка Нацполиции Руслан Форостяк, передает “Укринформ”.
Двух эстонских туристов в возрасте 29 и 30 лет нашли в номере отеля мертвыми. Однако во время их осмотра не обнаружено признаков насильственной смерти. Третьего гостя из страны Балтии госпитализировли в тяжелом состоянии.
"Медики поставили диагноз "отравление наркотическим веществом", борются за его жизнь. В номере также обнаружено несколько бутылок спиртных напитков и пакетик с кристаллическим веществом белого цвета", - отметил Форостяк.
Полиция начала уголовное производство по признакам статьи 115 (с пометкой "несчастный случай", предполагая возможность передозировки наркотиков постояльцами отеля.
"Впрочем, правоохранители ждут результатов ряда экспертиз и не исключают умышленного убийства туристов, прибывших из Эстонии", - добавил Форостяк.
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