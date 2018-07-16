Перед совместной пресс-конференцией Трампа и Путина из зала вывели журналиста
16 июля, 2018, 18:27
За несколько минут до начала пресс-конференции президентов Соединенных Штатов и России охрана вывела из зала журналиста
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Перед пресс-конференцией охрана попросила выйти журналиста, который находился в зале. Сам мужчина заявил, что на брифинг его отправила организация The Nation (“Нация”, - ред.), но не дал ответ на вопрос, есть ли у него аккредитация на мероприятие.
Отмечается, что двое охранников вывели мужчину из зала, однако он оставил свои вещи. Впоследствии журналист вернулся за вещами и достал лист бумаги с надписью "Соглашение о денуклеаризации".
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