Перед совместной пресс-конференцией Трампа и Путина из зала вывели журналиста

16 июля, 2018, 18:27

За несколько минут до начала пресс-конференции президентов Соединенных Штатов и России охрана вывела из зала журналиста

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Перед пресс-конференцией охрана попросила выйти журналиста, который находился в зале. Сам мужчина заявил, что на брифинг его отправила организация The Nation (“Нация”, - ред.), но не дал ответ на вопрос, есть ли у него аккредитация на мероприятие.

Отмечается, что двое охранников вывели мужчину из зала, однако он оставил свои вещи. Впоследствии журналист вернулся за вещами и достал лист бумаги с надписью "Соглашение о денуклеаризации".