Отравление Скрипалей: следователи подозревают в нападении российское ГРУ, - The NYT
Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на британского и ряд американских чиновников.
По словам источников издания, британские следователи считают, что нападение на Скрипалей, вероятнее всего, проводили нынешние или бывшие агенты службы ГРУ, которых отправили в дом бывшего шпиона на юге Англии.
Британские официальные лица пока пытаются узнать имена лиц, которые, по их мнению, провели эту операцию. Тем временем следователи не исключают возможности того, что другое российское разведывательное управление или частное подразделение могут нести ответственность за атаку.
"Агентство связывают с гибридной войной России в Украине, а также с аннексией Крыма в 2014 году. ГРУ было привлечено к захвату сирийских городов от имени президента Башара Асада. В более мирных регионах ГРУ обвиняют в создании политических потрясений, мобилизации славянских националистов в Черногории и финансировании протестов для предотвращения недавней смены названия Македонии", - напоминает The New York Times.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя в Великобритании.
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