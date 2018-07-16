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Около 600 человек утонули в водоемах с начала года: в ГСЧС напомнили, как уберечь себя на отдыхе

В течение прошлой недели на водных объектах Украины погибло 54 человека; с начала года вода унесла жизни около 600 человек

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что в стране каждый день фиксируют случаи чрезвычайных происшествий на водоемах: этого месяца их произошло более 70.

Несмотря на это, люди продолжают отправляться к местным озерам и рекам, которые часто не приспособлены для купания и, пренебрегая запретами, и далее подвергают себя опасности.

"В частности, только в Киеве 13 июля столичные спасатели дважды получали звонки о том, что в реке Днепр находятся тела утопленников. В этот же день в Запорожской области из воды было изъято пятерых утонувших, в том числе и подростка 12 лет", - подчеркнули в ведомстве.

Спасатели также напомнили об элементарных правилах безопасности, чтобы избежать трагедии во время отдыха:

  • помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
  • никогда не ныряйте в незнакомых местах;
  • не оставляйте детей без присмотра возле воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;
  • не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;
  • температура воды должна быть не ниже +17 °С;
  • плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут;
  • следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.
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