Около 600 человек утонули в водоемах с начала года: в ГСЧС напомнили, как уберечь себя на отдыхе

16 июля, 2018, 09:26

В течение прошлой недели на водных объектах Украины погибло 54 человека; с начала года вода унесла жизни около 600 человек

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что в стране каждый день фиксируют случаи чрезвычайных происшествий на водоемах: этого месяца их произошло более 70.

Несмотря на это, люди продолжают отправляться к местным озерам и рекам, которые часто не приспособлены для купания и, пренебрегая запретами, и далее подвергают себя опасности.

"В частности, только в Киеве 13 июля столичные спасатели дважды получали звонки о том, что в реке Днепр находятся тела утопленников. В этот же день в Запорожской области из воды было изъято пятерых утонувших, в том числе и подростка 12 лет", - подчеркнули в ведомстве.

Спасатели также напомнили об элементарных правилах безопасности, чтобы избежать трагедии во время отдыха: