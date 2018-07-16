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Оккупанты активизировались по всей линии соприкосновения, ранен боец ВСУ

В течение минувших суток один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой, оккупанты 29 раз открывали огонь по позициям украинской армии, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Противники били по защитникам Крымского, Новолуганского, Светлодарска, Зайцевого, Майорска, Песков, Тарамчука, Авдеевки, Водяного, Пищевика, Широкиного и Талаковки. В районе Гнутового враги вели огонь из 82-мм миномета.

"В результате вражеского огня был ранен один из наших защитников. По данным разведки, один оккупант уничтожен, еще один - ранен", - отметили в ведомстве.

Сегодня оккупанты уже 5 раз накрыли огнем позиции украинских защитников возле Светлодарска, Марьинки, Гнутового и Водяного.

 

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