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Охранник Януковича показал черновик обращения к Путину с просьбой ввести войска


фото: censor.net.ua
16 июля в Оболонском районном суде Киева допросили руководителя службы безопасности президента-беглеца Константина Кобзаря

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на стенограмму с заседания суда.

Во время допроса Кобзарь не смог рассказать о передвижениях Януковича в феврале 2014 года из Межгорья до аэропорта и дальнейшие его движения до Ростова. Например, на вопрос прокурора, откуда команду Януковича забирали российские вертолеты, экс-глава охраны посоветовал послушать его предыдущие показания, а потом признался, что ему сложно сориентироваться.

Между тем сам адвокат Януковича спросил охранника относительно обращения президента-беглеца к президенту России Путину с просьбой ввести войска в Украину.

По словам Кобзаря, отправить это письмо поручили бывшему руководителю штаба охраны Януковича Павленко, что он и сделал.

"Я попросил его предоставить справку, подтверждающую отправку и доставку. В понедельник, 3 числа, он мне предоставил такой документ. У меня этот документ есть, с датами. Я сделал копию, она со мной, могу продемонстрировать”, - заявил Кобзарь.

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Он зачитал в суде справку, в которой говорится о том, что президенту РФ было доставлено обращение, отправленное 1 марта. В ответ сторона защиты спрашивала, видел ли Кобзарь сам текст обращения.

"Не видел текст, с ним работал Бернадский (охранник Януковича, - прим.). Когда текст был готов, Бернадский занес президенту копию и оригинал. После этого Павленко было поручено отправить конверт в МИД РФ. Копию президент оставил у себя. После этого Бернадский сообщил, что у него остались черновики с правками, с которого делался оригинал. Я сказал ему отдать их мне, насколько я помню, там 4 листа. Обращение у меня с собой, я его привез, могу продемонстрировать”, - заявил Кобзарь.

Он также продемонстрировал в суде черновой вариант обращения к Путину, а защита Януковича попросила присоединить документ к материалам дела. Бывший глава охраны добавил, что оригиналы этих черновиков находятся у него дома.

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