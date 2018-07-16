Охранник Януковича показал черновик обращения к Путину с просьбой ввести войска
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на стенограмму с заседания суда.
Во время допроса Кобзарь не смог рассказать о передвижениях Януковича в феврале 2014 года из Межгорья до аэропорта и дальнейшие его движения до Ростова. Например, на вопрос прокурора, откуда команду Януковича забирали российские вертолеты, экс-глава охраны посоветовал послушать его предыдущие показания, а потом признался, что ему сложно сориентироваться.
Между тем сам адвокат Януковича спросил охранника относительно обращения президента-беглеца к президенту России Путину с просьбой ввести войска в Украину.
По словам Кобзаря, отправить это письмо поручили бывшему руководителю штаба охраны Януковича Павленко, что он и сделал.
"Я попросил его предоставить справку, подтверждающую отправку и доставку. В понедельник, 3 числа, он мне предоставил такой документ. У меня этот документ есть, с датами. Я сделал копию, она со мной, могу продемонстрировать”, - заявил Кобзарь.
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"Не видел текст, с ним работал Бернадский (охранник Януковича, - прим.). Когда текст был готов, Бернадский занес президенту копию и оригинал. После этого Павленко было поручено отправить конверт в МИД РФ. Копию президент оставил у себя. После этого Бернадский сообщил, что у него остались черновики с правками, с которого делался оригинал. Я сказал ему отдать их мне, насколько я помню, там 4 листа. Обращение у меня с собой, я его привез, могу продемонстрировать”, - заявил Кобзарь.
Он также продемонстрировал в суде черновой вариант обращения к Путину, а защита Януковича попросила присоединить документ к материалам дела. Бывший глава охраны добавил, что оригиналы этих черновиков находятся у него дома.
- Ранее экс-глава службы безопасности президента Виктора Януковича Константин Кобзарь заявил, что в феврале 2014 года ждал 10 единиц бронированной техники с воинской части "Десна" на штурм Межигорья.
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