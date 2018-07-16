Обновление ЦИК блокируют из-за страха досрочных выборов, - Геращенко

16 июля, 2018, 22:32

Причиной блокирования в парламенте обновления состава Центральной избирательной комиссии есть опасения некоторых фракций возможных внеочередных парламентских выборов

Об этом первый заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко сказала в интервью Укринформу.

«Позорно выглядит история с ЦИК, поскольку именно парламент уже два года блокирует обновление Центральной избирательной комиссии времен Януковича. Президент Украины дважды вносил представление на членов ЦИК. Однажды всплыли все сроки, а теперь ежедневно придумывались неубедительны причины, лишь бы не ставить этот вопрос на голосование », - отметила первый вице-спикер.

Она считает безосновательными обвинения некоторыми фракциями президента в попытке способствовать назначению лояльного к нему нового состава Центризбиркома.

«Президент подал те предложения, которые ему предложили фракции. В представлении Президента учтены позиции «Батькивщины», «Взаимопомощи», партии Ляшко, НФ, депутатских групп. Они хотят сказать, что подали президенту зависимые кандидатуры? », - подчеркнула Геращенко.

Не назначение нового состава ЦИК может объясняться, по ее словам, двумя причинами.

«Или же некоторые фракции сами себя пугают призраком досрочных выборов и оттягивают голосования по ЦИК на осень. Или же эти самые фракции шушукаются по всем предвыборных штабах о новых политических альянсах и их устраивает ЦИК времен Януковича », - подчеркнула Геращенко.