Обновление ЦИК блокируют из-за страха досрочных выборов, - Геращенко
Об этом первый заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко сказала в интервью Укринформу.
«Позорно выглядит история с ЦИК, поскольку именно парламент уже два года блокирует обновление Центральной избирательной комиссии времен Януковича. Президент Украины дважды вносил представление на членов ЦИК. Однажды всплыли все сроки, а теперь ежедневно придумывались неубедительны причины, лишь бы не ставить этот вопрос на голосование », - отметила первый вице-спикер.
Она считает безосновательными обвинения некоторыми фракциями президента в попытке способствовать назначению лояльного к нему нового состава Центризбиркома.
«Президент подал те предложения, которые ему предложили фракции. В представлении Президента учтены позиции «Батькивщины», «Взаимопомощи», партии Ляшко, НФ, депутатских групп. Они хотят сказать, что подали президенту зависимые кандидатуры? », - подчеркнула Геращенко.
Не назначение нового состава ЦИК может объясняться, по ее словам, двумя причинами.
«Или же некоторые фракции сами себя пугают призраком досрочных выборов и оттягивают голосования по ЦИК на осень. Или же эти самые фракции шушукаются по всем предвыборных штабах о новых политических альянсах и их устраивает ЦИК времен Януковича », - подчеркнула Геращенко.
- Напомним, 3 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что есть риск того, что ротация членов ЦИК состоится лишь частично.
- 5 февраля Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии. Все 14 кандидатов в состав обновленной ЦИК прошли спецпроверку.
- Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что вопрос нового состава ЦИК депутаты могут рассмотреть 19 апреля. Однако 19 апреля вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии не вынесли на рассмотрение Рады.
- 5 июля Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта об обновлении состава ЦИК.
- Вопрос обновления ЦИК вернули на повестку дня, однако Рада так и не смогла его рассмотреть.
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