Насиров попросил Холодницкого снять обвинения и вменил ему небрежность в работе
Об этом Насиров написал в открытом письме Холодницкому в Facebook.
"Я призываю Вас, как руководителя группы прокуроров в моем деле, прийти на ближайшее судебное заседание и лично прочитать обвинительный акт против меня, дать надлежащую правовую оценку всем процессуальным нарушением, допущенным во время досудебного расследования, изучить материалы стороны защиты, которые мы готовы Вам повторно открыть, и принять законное и обоснованное решение об отказе от государственного обвинения, поскольку в моих действиях нет не только состава преступления, а вообще события преступления, и одновременно принять решение о привлечении всех виновных лиц, которые сфальсифицировали уголовное дело против меня, к уголовной ответственности", - написал Насиров.
При этом экс-глава ГФС обвинил Холодницкого в халатном отношении к работе в этом деле.
"Жаль, что Вы как руководитель группы прокуроров в моем деле не изучили ни материалов дела, которые были собраны НАБУ, ни материалов стороны защиты, которые были предоставлены стороне обвинения. Напомню, что по нашей инициативе был проведен ряд экспертиз, собраны другие доказательства, которые полностью опровергают инсинуации детективов НАБУ. Именно поэтому я настаиваю, что, если вы устранитесь от выполнения функций процессуального руководителя в моем деле, на Вас лично ляжит ответственность за все то беззаконие, которое происходило со мной в течение полтора года. Это беззаконие стало возможным только потому, что Вы, как процессуальный руководитель досудебного расследования и руководитель группы гособвинителей по моему делу, не выполнили процессуальные действия и решения, которыми бы были остановлены противоправные, а иногда и преступные действия детективов НАБУ. Убежден, что беспристрастный анализ как материалов стороны обвинения, так и стороны защиты, которые были нами открыты в объеме около 80 томов, мог уберечь САП от направления в суд сфальсифицированного против меня дела", - добавил Насиров.
- Напомним, 2 марта 2017 года председателя ГФС Романа Насирова задержали в "Феофании" в "деле Онищенко". 3 марта Насирова отстранили от должности председателя ГФС. 7 марта Насирова арестовали на 60 суток с альтернативой залога 100 млн грн. 16 марта по Насирова внесли залог в 100 миллионов гривень. Впоследствии Насиров вышел на свободу.
- Следствие считает, что Роман Насиров в 2015-2016 годах в интересах нардепа Александра Онищенко незаконно приказал руководителям региональных и территориальных органов ГФС безосновательно разрешать отсрочку налогового долга 3 компаниям, нанеся государству убытки на 2 млрд грн.
- По информации САП, Роман Насиров имеет британский и венгерский паспорта. В НАБУ и британском посольстве подтвердили британское подданство Насирова. 28 июля следователи НАБУ завершили расследование дела в отношении отстраненного председателя ДФС Романа Насирова и вручили ему окончательное подозрение, а в дальнейшем - обвинительный акт.
- Правительство уволило Насирова из ГФС.
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