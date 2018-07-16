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NASA показала фото "марсианских пауков" из темной пыли

В NASA опубликовали фотографии образований сгустков темной пыли на поверхности Марса, напоминающие пауков

Изображения получили с помощью зонда Mars Reconnaissance Orbiter.

"Пауки" появляются на Южном полюсе Марса каждую весну. Лучистые курганы, которые из-за формы назвали "araneiform terrain", образуются в результате нагревания углекислого газа: давление подо льдом возрастает, и газ струями прорывается наружу. Во время этого процесса на поверхность льда попадает темная пыль, которая распространяется под воздействием ветра", - говорится на сайте.

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Необычный наклон Урана, который отличает его орбиту от других в Солнечной системе, может быть связан со столкновением с огромной ледяной протопланетой, которая вдвое тяжелее Земли.

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