NASA показала фото "марсианских пауков" из темной пыли

16 июля, 2018, 10:32

В NASA опубликовали фотографии образований сгустков темной пыли на поверхности Марса, напоминающие пауков

Изображения получили с помощью зонда Mars Reconnaissance Orbiter.

"Пауки" появляются на Южном полюсе Марса каждую весну. Лучистые курганы, которые из-за формы назвали "araneiform terrain", образуются в результате нагревания углекислого газа: давление подо льдом возрастает, и газ струями прорывается наружу. Во время этого процесса на поверхность льда попадает темная пыль, которая распространяется под воздействием ветра", - говорится на сайте.

Читайте также: Найти 20 тысяч экзопланет за 2 года. Все, что стоит знать о новом телескопе от NASA

Необычный наклон Урана, который отличает его орбиту от других в Солнечной системе, может быть связан со столкновением с огромной ледяной протопланетой, которая вдвое тяжелее Земли.

Впервые получили фото новорожденной планеты: европейские астрономы впервые в истории сфотографировали планету на этапе формирования в протопланетном диске, окружающем молодую звезду

Ученые утверждают, что нашли доказательства существования водяных гейзеров на самом маленьком из четырех крупнейших спутников Юпитера, которые называются галилеевыми, Европе.

Узнайте, как это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.