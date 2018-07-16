 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Нардеп Ефимов купил контрольный пакет “Донбассэнерго”

Бизнесмен и депутат Верховной Рады от "БПП" Максим Ефимов выкупил у Александра Януковича контрольный пакет акций энергогенерирующей компании ПАО "Донбассэнерго"

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Старший сын Виктора Януковича Александр потерял отношение к "Донбассэнерго", уступив  ролью ее куратора депутату Верховной Рады Максиму Ефимову.

"В общем, это правда", - подтвердил эту информацию сам Ефимов в комментарии “Интерфакс-Украина”.

Структурам Ефимова будет продан весь пакет Януковича и его младшего ситуативного бизнес-партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго" - 60,8% акций. Сейчас этот пакет оформлен на Чао "Энергоинвест холдинг".

"Донбассэнерго" обладает Славянской ТЭС и Старобешевской ТЭС (последняя расположена на оккупированной территории страны) суммарной установленной мощностью 2880 МВт.

В марте 2017 года "Донбассэнерго" заявило о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неконтролируемой территории.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2018 понедельник

больше новостей

16 июля, 2018 понедельник

15 июля, 2018 воскресенье

14 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать