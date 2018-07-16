Нардеп Ефимов купил контрольный пакет “Донбассэнерго”
Об этом сообщает "Экономическая правда".
Старший сын Виктора Януковича Александр потерял отношение к "Донбассэнерго", уступив ролью ее куратора депутату Верховной Рады Максиму Ефимову.
"В общем, это правда", - подтвердил эту информацию сам Ефимов в комментарии “Интерфакс-Украина”.
Структурам Ефимова будет продан весь пакет Януковича и его младшего ситуативного бизнес-партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго" - 60,8% акций. Сейчас этот пакет оформлен на Чао "Энергоинвест холдинг".
"Донбассэнерго" обладает Славянской ТЭС и Старобешевской ТЭС (последняя расположена на оккупированной территории страны) суммарной установленной мощностью 2880 МВт.
В марте 2017 года "Донбассэнерго" заявило о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неконтролируемой территории.
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