Нардеп Ефимов купил контрольный пакет “Донбассэнерго”

16 июля, 2018, 15:40

Бизнесмен и депутат Верховной Рады от "БПП" Максим Ефимов выкупил у Александра Януковича контрольный пакет акций энергогенерирующей компании ПАО "Донбассэнерго"

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Старший сын Виктора Януковича Александр потерял отношение к "Донбассэнерго", уступив ролью ее куратора депутату Верховной Рады Максиму Ефимову.

"В общем, это правда", - подтвердил эту информацию сам Ефимов в комментарии “Интерфакс-Украина”.

Структурам Ефимова будет продан весь пакет Януковича и его младшего ситуативного бизнес-партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго" - 60,8% акций. Сейчас этот пакет оформлен на Чао "Энергоинвест холдинг".

"Донбассэнерго" обладает Славянской ТЭС и Старобешевской ТЭС (последняя расположена на оккупированной территории страны) суммарной установленной мощностью 2880 МВт.

В марте 2017 года "Донбассэнерго" заявило о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неконтролируемой территории.