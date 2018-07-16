На Закарпатье сожгли авто пограничника

16 июля, 2018, 14:07

В Ужгороде сгорело транспортное средство офицера внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По предварительной информации, автомобиль пограничника могли поджечь и возгорание произошло от колеса. На место происшествия вызвали представителей полиции. Сейчас продолжаются следственные действия.

"Таким образом, противоправные элементы скорее всего пытаются оказывать давление на пограничников, ведь сотрудники Госпогранслужбы активно противодействуют противоправной деятельности на государственной границе. Правоохранители неоднократно пресекали попытки перемещения контрабандных товаров и незаконных мигрантов, а это явно не по нраву дельцам", - заявила пресс-служба.

В ГНСУ отмечают, что попытки запугать пограничников единичны. Нарушители все чаще прибегают к угрозам, уничтожению или повреждению личного имущества должностных лиц Госпогранслужбы.