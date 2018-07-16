На Закарпатье скончалась вторая женщина, которую сбил нетрезвый глава РГА

16 июля, 2018, 07:21

На Закарпатье скончалась вторая женщина, которая попала в ДТП при участии главы Перечинской РГА Виктора Олефира

Об этом сообщил городской голова.Перечин Иван Погориляк.

"К сожалению, скончалась и вторая женщина, которая была травмирована в ДТП при участии главы Перечинской РГА. Слов нет, которые бы хоть как-то могли утешить близких и родных жертв данного дорожно-транспортного происшествия", - отметил Погориляк.

14 июля в полиции Закарпатской области сообщили, что глава Перечинской РГА Виктор Олефир вечером 13 июля, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee на "еврономерах" в нетрезвом состоянии, совершил наезд на двух женщин - 71 и 56 лет. В результате ДТП одна из пострадавших погибла.

В Перечинском районе Закарпатья воскресенье было объявлено днем траура.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль отмечал, что Виктора Олефира за час до смертельного ДТП полиция отпустила в селе Ворочово после другой аварии.