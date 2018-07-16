На Сумщине отец убил 4-летнюю дочь, потому что та отказалась есть

16 июля, 2018, 11:02

На Сумщине 28-летний отец до смерти избил свою 4-летнюю дочь за то, что она отказалась ужинать

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумщины.

Событие произошло в одном из сел Белопольского района. О том, что в семье местных жителей умер ребенок еще до приезда "скорой", в полицию около 22:00 сообщили медики.

Когда прибыли полицейские, они увидели на диване девочку без признаков жизни. Внимание правоохранителей привлекли синяки на ее лице. Рядом были родители. На вопрос правоохранителей мужчина объяснил, что ребенку вечером стало плохо и он положил ее спать. Когда через некоторое время подошел к кровати, увидел дочь уже мертвой.

"У нас возникли определенные подозрения относительно искренности в показаниях как матери, так и отца умершей. Полицейские начали задавать вопросы и через час они признались. Рассказали, что незадолго до смерти ребенка избили. Повод, из-за которого избили, шокирует - били, потому что девочка отказалась есть картошку с хлебом. Это очень разозлило отца, и он несколько раз ударил ее по голове, сначала пластиковой бутылкой с водой, а затем и рукой. Мать также приложила руку к избиению. А дальше ребенка действительно положили спать и пошли по делам ", - рассказал начальник Белопольского отдела пол ции Андрей Анисимов.

Криминалисты сообщили, что девочка умерла, захлебнувшись рвотой. Вероятно, ей было плохо, а рядом не было никого, кто бы вовремя оказал помощь.

Кроме умершего ребенка семья имеет еще двоих детей: старшую девочку и мальчика. Раньше все дети по решению соцслужб были переданы в интернат за ненадлежащие условия содержания. В мае 2018 года двоих девочек родителям на некоторое время разрешили взять домой.

Полиция начала уголовное производство по ст. 121 ч. 1 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности). Отцу девочки объявили о подозрении, он арестован. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.