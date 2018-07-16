На станции "Гидропарк" ищут взрывчатку, людей туда не пускают

16 июля, 2018, 07:25

Неизвестный анонимно сообщил о заминировании столичной станции метро "Гидропарк"

Об этом сообщает пресс-центр киевского метрополитена.

"Станция "Гидропарк" закрыта для пассажиров.Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - подчеркнули в ведомстве.

Внимание!

Станция "Гидропарк" закрыта для пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 16 июля 2018 г.

Напомним, 14 июля, вступило в силу решение КГГА об установлении новых тарифов на перевозки пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

В КП "Киевский метрополитен" вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (за 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (по 210 грн). Такие виды проездных будут удобными для туристов и гостей города.

Только в случае приобретения жетона или разового билета, пассажиры будут платить за 1 поездку в городском транспорте 8 грн.