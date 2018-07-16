На Прикарпатье мать во время ссор с детьми приковывала их цепями к батарее

16 июля, 2018, 16:12

Горе-мать во время конфликтов с детьми незаконно лишала свободы свою 12-летнюю дочь и 11-летнего сына, приковывая их металлической цепью к неподвижным предметам

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В Городенковское отделение полиции обратилась 67-летняя жительница одного из сел района, которая сообщила о пропаже из дома двух ее внуков в возрасте 12-ти и 11-ти лет.

Полицейские начали немедленные поиски детей и уже за несколько часов нашли их в райцентре, возле Дома культуры в заброшенном помещении деревянной веранды.

Установлено, что 32-летняя мать часто конфликтовала с детьми и незаконно лишала свободы свою 12-летнюю дочь и младшего на год сына. Она приковывала их металлической цепью к неподвижным предметам, а именно к батарее в спальне и крана в ванной комнате жилого дома. При этом мать длительное время причиняла детям физические страдания.

Во время последнего такого конфликта женщина припнула детей металлической цепью, а сама ушла из дома. Мальчик смог снять оковы и помог сестре. Затем дети собрали вещи и убежали из дома. После проведенной ночи в заброшенном помещении деревянной веранды их и нашли полицейские.

Полицейские зарегистрировали дело по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". За такие действия матери грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок. Дети сейчас находятся у бабушки.

.