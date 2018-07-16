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На Львовщине столкнулись две иномарки и грузовик, 8 пострадавших

В Жидачевском районе Львовской области столкнулись три авто, в результате ДТП 8 человек пострадали

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации (ОГА).

Авария произошла в селе Соколовка Жидачевского района 15 июля. Столкнулись автомобиль Тойота и Опель, а также грузовик DAF.

В результате ДТП пострадали 8 человек. Среди них двое детей - девочки в возрасте 11 и 12 лет. Шестеро взрослых отказались от госпитализации, а детей доставили в больницу с травмами головы и конечностей. Девочек отпустили домой после оказания медицинской помощи.

 
 
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