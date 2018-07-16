На Киевщине мужчина случайно убил будущего тестя

16 июля, 2018, 14:54

На Киевщине в Переяслав-Хмельницком парень опрометчиво нанес смертельный удар своему будущему тестю

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Отмечается, что парень так отреагировал на ссору своей девушки с отцом. Парень толкнул 47-летнего мужчину, и тот упал, ударившись головой о железную батарею. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.