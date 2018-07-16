На корабле SpaceX для "ловли" частей ракеты установили большую сетку. Надеются, что теперь он что-то таки поймает
Об этом говорится в Twitter компании.
Mr Steven—now with more net. SpaceX's fairing recovery vessel has been fitted with a 4x larger net ahead of its next attempt recovery targeted for later this month. https://t.co/cjXvzg1H70 pic.twitter.com/AdAwPP30OU— SpaceX (@SpaceX) 13 июля 2018 г.
SpaceX завершила модернизацию корабля Mr Steven, который получил в четыре раза большую сетку. Предполагается, что таким образом удастся более удачно ловить падающие части головного обтекателя ракеты: пока Mr Steven это не удавалось - например, во время февральского запуска Falcon 9 обтекатель немного (на несколько сотен метров) "промахнулся" и упал в воду. (Обтекатель находится в верхней части ракеты; когда последняя оказывается в космосе, обтекатель разделяется на части, которые падают на Землю.)
Made it back from space and fairing parafoil just deployed. Now trying to catch it ...— Elon Musk (@elonmusk) 22 февраля 2018 г.
Обычно обтекатели после ракетных запусков не восстанавливаются, однако Илон Маск планирует сохранять части этого элемента ракеты, чтобы использовать их повторно в других запусках.
Компания решила оснастила половины обтекателя небольшими двигателями и специальными парашютами, а также системами управления, которые помогают осуществлять навигацию во время падения. По замыслу SpaceX, падающие части должен в итоге поймать Mr Steven - с помощью огромной сетки.
Читайте также: Самая мощная ракета за последние 30 лет. Все, что нужно знать о триумфальном запуске Falcon Heavy
- Напомним, 6 февраля компания SpaceX осуществила успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Это был первый успешный старт ракеты грузоподъемностью свыше 30 тонн за последние 30 лет и первый в истории космонавтики старт тяжелой ракеты, созданной частной компанией
- Также впервые Илону Маску удалось вернуть на Землю две первых ступени из трех. Их синхронная посадка стала одним из самых ярких эпизодов триумфального запуска новой сверхтяжелой ракеты.
- Грузом во время запуска Falcon Heavy стал личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster, где на повторе играла песня Дэвида Боуи. Внутри находится манекен, одетый в скафандр.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве