На корабле SpaceX для "ловли" частей ракеты установили большую сетку. Надеются, что теперь он что-то таки поймает

16 июля, 2018, 13:12

Корабль Mr Steven получил гораздо большую сетку для "ловли" головного обтекателя ракеты, который возвращается на Землю

Об этом говорится в Twitter компании.

Mr Steven—now with more net. SpaceX's fairing recovery vessel has been fitted with a 4x larger net ahead of its next attempt recovery targeted for later this month. https://t.co/cjXvzg1H70 pic.twitter.com/AdAwPP30OU — SpaceX (@SpaceX) 13 июля 2018 г.

SpaceX завершила модернизацию корабля Mr Steven, который получил в четыре раза большую сетку. Предполагается, что таким образом удастся более удачно ловить падающие части головного обтекателя ракеты: пока Mr Steven это не удавалось - например, во время февральского запуска Falcon 9 обтекатель немного (на несколько сотен метров) "промахнулся" и упал в воду. (Обтекатель находится в верхней части ракеты; когда последняя оказывается в космосе, обтекатель разделяется на части, которые падают на Землю.)

Made it back from space and fairing parafoil just deployed. Now trying to catch it ... — Elon Musk (@elonmusk) 22 февраля 2018 г.

Обычно обтекатели после ракетных запусков не восстанавливаются, однако Илон Маск планирует сохранять части этого элемента ракеты, чтобы использовать их повторно в других запусках.

Компания решила оснастила половины обтекателя небольшими двигателями и специальными парашютами, а также системами управления, которые помогают осуществлять навигацию во время падения. По замыслу SpaceX, падающие части должен в итоге поймать Mr Steven - с помощью огромной сетки.

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