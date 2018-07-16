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На корабле SpaceX для "ловли" частей ракеты установили большую сетку. Надеются, что теперь он что-то таки поймает

Корабль Mr Steven получил гораздо большую сетку для "ловли" головного обтекателя ракеты, который возвращается на Землю

Об этом говорится в Twitter компании.

SpaceX завершила модернизацию корабля Mr Steven, который получил в четыре раза большую сетку. Предполагается, что таким образом удастся более удачно ловить падающие части головного обтекателя ракеты: пока Mr Steven это не удавалось - например, во время февральского запуска Falcon 9 обтекатель немного (на несколько сотен метров) "промахнулся" и упал в воду. (Обтекатель находится в верхней части ракеты; когда последняя оказывается в космосе, обтекатель разделяется на части, которые падают на Землю.)

Обычно обтекатели после ракетных запусков не восстанавливаются, однако Илон Маск планирует сохранять части этого элемента ракеты, чтобы использовать их повторно в других запусках.

Компания решила оснастила половины обтекателя небольшими двигателями и специальными парашютами, а также системами управления, которые помогают осуществлять навигацию во время падения. По замыслу SpaceX, падающие части должен в итоге поймать Mr Steven - с помощью огромной сетки.

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  • Напомним, 6 февраля компания SpaceX осуществила успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Это был первый успешный старт ракеты грузоподъемностью свыше 30 тонн за последние 30 лет и первый в истории космонавтики старт тяжелой ракеты, созданной частной компанией
  • Также впервые Илону Маску удалось вернуть на Землю две первых ступени из трех. Их синхронная посадка стала одним из самых ярких эпизодов триумфального запуска новой сверхтяжелой ракеты.
  • Грузом во время запуска Falcon Heavy стал личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster, где на повторе играла песня Дэвида Боуи. Внутри находится манекен, одетый в скафандр.

 

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