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На Донбассе российские оккупанты били из минометов и гранатометов

От 7 утра до 18 часов 16 июля российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Один обстрел произошел с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Красногоровка, Гнутове. Защитников Лебединского враг обстрелял из 82-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета. Потерь среди украинских военных нет.

 

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