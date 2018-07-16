На Донбассе российские оккупанты били из минометов и гранатометов
16 июля, 2018, 19:47
От 7 утра до 18 часов 16 июля российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Один обстрел произошел с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Красногоровка, Гнутове. Защитников Лебединского враг обстрелял из 82-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета. Потерь среди украинских военных нет.
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