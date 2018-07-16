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ГПУ выявила центр суррогатного материнства, который продавал детей за границу

Украина стала одним из крупнейших мировых центров суррогатного материнства, но законодательная неурегулированность этой отрасли приводит к случаям торговли людьми

Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает Еспресо.TV.

"После принятия властями Индии решения о запрете коммерческого суррогатного материнства центр такой деятельности сфокусировался в том числе в Украине и мы сейчас являемся одним из крупнейших операторов этого малорегулированного в нашей стране бизнеса", - сказал Луценко.

Генпрокурор рассказал об уголовном деле, фигуранты которого под видом оказания услуг по суррогатному материнству фактически продавали украинских детей за границу.

В 2010 году гражданином Республики Молдова, который одновременно является гражданином ФРГ на территории Украины организована деятельность медицинского центра по оказанию медицинских услуг в области репродуктивной медицины. В начале 2011 года клиентами этой клиники стало супруги граждан Итальянской Республики, которые заключили договор с вышеупомянутой фирмой по осуществлению вспомогательных репродуктивных технологий методом репродуктивного материнства. Последние обязались вырастить для них младенцев за оплату в сумме 30 тыс. евро. Потенциальные родители на момент оплодотворения даже не находились на территории Украины и не оказывали своего биоматериала. Минздрав категорически требует, чтобы младенец, который передается супругам в рамках суррогатного материнства имел признаки по крайней мере одного из партнеров суррогатного материнства - генетический материал отца или матери, которые усыновляют, должно совпасть с ДНК младенца. В случае если этого нет, очевидно, что речь идет просто про украинского младенца, которого незаконно криминальным способом фактически продают в другую страну", - сказал Луценко.

Генпрокурор добавил, что итальянские супруги, использовав заведомо поддельные документы медицинского центра "Биотехком", а также украинских органов государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрировались родителями этого новорожденного ребенка и в октябре 2011 года вивезили его в Италию.

"За совершение этих действий медицинский центр "Биотехком" получил от граждан Италии 32 тыс. евро, суррогатная мать получила 6 тыс. евро. Такое соотношение было во всех случаях, а их более тысячи на территории Украины", - отметил генпрокурор.

Подделку данных о происхождении ребенка обнаружили итальянские правоохранители, которые провели экспертизу и опровергли возможность происхождения младенца от супругов. В результате ребенка передали в итальянский детдом, а супруги привлекли к уголовной ответственности.

Представителю медицинского центра "Биотехком" в Украине сообщили о подозрении в уголовном правонарушении по статье о торговле людьми, а главному врачу центра - еще за подделку документов, связанных с торговлей людьми. Сейчас им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с компенсацией имущества.

По словам Луценко, фирма в ответ объявила о давлении на законный бизнес. Генпрокурор рассказал, что в ГПУ дошло 43 обращения народных депутатов о давлении на законный бизнес, 30 народных депутатов сделали публичные заявления по этому поводу, 2 из них способствуют защите "Биотехком" во время избрания меры пресечения руководителям этой фирмы. Фирма также подала прошение в Кабмин заслушать руководство ГПУ и Нацполиции на заседании координационного совета под председательством премьер-министра.

По данным ГПУ, "Биотехком" провела по меньшей мере 1 тыс. операций по суррогатному материнству и во многих случаях не были соблюдены нормы закона о необходимости биоматериалов по крайней мере от одного из родителей, которые усыновляют.

Луценко подчеркнул, что следствие будет настаивать на аресте всех подозреваемых и призвал всех пострадавших женщин обращаться к правоохранителям. Обвинение также выдвигает статью об уклонении от уплаты налогов с денежных средств, которые выводились через фиктивные фирмы.

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