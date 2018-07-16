Ломаченко понравился пост, в котором Макгрегор восхваляет Путина
Об этом свидетельствует снимок бойца смешанного стиля с российским президентом, сделанный во время финального матча чемпионата мира и опубликованный в Instagram.
Today I was invited to the World Cup final as a guest of Russian President Vladimir Putin. This man is one of the greatest leaders of our time and I was honored to attend such a landmark event alongside him. Today was an honor for me Mr Putin. Thank you and congratulations on an amazing World Cup. Россия вперед!
"Сегодня я посетил финал чемпионата мира в качестве гостя российского президента Владимира Путина. Этот человек - один из величайших лидеров нашего времени, и я был удостоен чести присутствовать на таком знаменательном событии вместе с ним. Это была честь для меня, мистер Путин. Спасибо вам, примите поздравления с невероятным чемпионатом мира", - написал Конор Макгрегор.
Среди других его фото понравилось чемпиону мира по боксу в легком весе по версии WBA Василию Ломаченко.
- Ранее в поддержке сборной России на чемпионате мира признался бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко давал советы команде России во время подготовки к матчу ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.
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