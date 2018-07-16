Ломаченко понравился пост, в котором Макгрегор восхваляет Путина

16 июля, 2018, 10:37

Василию Ломаченко понравился одобрительный пост ирландского бойца Конора Макгрегора о Владимире Путине и чемпионате мира по футболу

Об этом свидетельствует снимок бойца смешанного стиля с российским президентом, сделанный во время финального матча чемпионата мира и опубликованный в Instagram.

"Сегодня я посетил финал чемпионата мира в качестве гостя российского президента Владимира Путина. Этот человек - один из величайших лидеров нашего времени, и я был удостоен чести присутствовать на таком знаменательном событии вместе с ним. Это была честь для меня, мистер Путин. Спасибо вам, примите поздравления с невероятным чемпионатом мира", - написал Конор Макгрегор.

Среди других его фото понравилось чемпиону мира по боксу в легком весе по версии WBA Василию Ломаченко.