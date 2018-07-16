 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ломаченко понравился пост, в котором Макгрегор восхваляет Путина


фото: Instagram
Василию Ломаченко понравился одобрительный пост ирландского бойца Конора Макгрегора о Владимире Путине и чемпионате мира по футболу

Об этом свидетельствует снимок бойца смешанного стиля с российским президентом, сделанный во время финального матча чемпионата мира и опубликованный в Instagram.

"Сегодня я посетил финал чемпионата мира в качестве гостя российского президента Владимира Путина. Этот человек - один из величайших лидеров нашего времени, и я был удостоен чести присутствовать на таком знаменательном событии вместе с ним. Это была честь для меня, мистер Путин. Спасибо вам, примите поздравления с невероятным чемпионатом мира", - написал Конор Макгрегор.

Среди других его фото понравилось чемпиону мира по боксу в легком весе по версии WBA Василию Ломаченко.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2018 понедельник

15 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

16 июля, 2018 понедельник

15 июля, 2018 воскресенье

14 июля, 2018 суббота

13 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать