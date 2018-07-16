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Компания Yanair отменила рейсы Львов-Барселона

Авиаперевозчик Yanair отменил рейсы из Львова в Барселону и в обратном направлении

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Львов".

"Рейсы авиакомпании "Yanair" ANR5202/ANR5201 на линии Барселона-Львов-Барселона отменен. Авиакомпания YanAir подала заявку на отличие слотов", - говорится в сообщении.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал появление в Украине двух новых международных авиакомпаний.

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