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Как и зачем "чешутся" рыбы, - исследование

Нерка (или красный лосось или серебряная форель) выпрыгивает из воды и пролетает значительные расстояния не просто так: это попытка избавиться от паразитов, выяснили биологи

Результаты исследования опубликованы в Journal of Fish Biology.

Эти рыбки выпрыгивают из воды на высоту до 30 см и пролетают до метра над поверхностью воды, быстро вращая хвостовыми плавниками. И так до девяти раз в день, пытаясь избавиться от паразитов.

И дикие, и выращенные на фермах лососевые рыбы, в том числе нерки, страдают от маленьких паразитических рачков из семейства Caligidae, которые селятся между чешуйками и делают жизнь "хозяев" достаточно некомфортным.

В эксперименте рыбы, зараженные паразитами, выпрыгивали из воды на 1 раз чаще, чем здоровые особи. В предыдущем исследовании на эту тему пришли к выводу о том, что прыжки и пролеты над водой - это способ рыбок "почесатися". Неизвестным осталось, помогает ли это избавляться от паразитов.

В новом эксперименте ученые закрыли один аквариум с одной группой рыб сеткой так, чтобы они не могли подняться над поверхностью. Через три дня рачков на рыбах перечислили и обнаружили, что те рыбы, которые могли прыгать и биться об воду, носили на себе почти на треть меньше паразитов.

 Результаты исследования указывают на то, что прыжки действительно помогают рыбам избавляться паразитов, однако у такого поведения есть и темная сторона: выпрыгивая из воды, рыба становится легкой добычей птиц и других хищников.

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