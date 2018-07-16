Как и зачем "чешутся" рыбы, - исследование
Результаты исследования опубликованы в Journal of Fish Biology.
Эти рыбки выпрыгивают из воды на высоту до 30 см и пролетают до метра над поверхностью воды, быстро вращая хвостовыми плавниками. И так до девяти раз в день, пытаясь избавиться от паразитов.
И дикие, и выращенные на фермах лососевые рыбы, в том числе нерки, страдают от маленьких паразитических рачков из семейства Caligidae, которые селятся между чешуйками и делают жизнь "хозяев" достаточно некомфортным.
В эксперименте рыбы, зараженные паразитами, выпрыгивали из воды на 1 раз чаще, чем здоровые особи. В предыдущем исследовании на эту тему пришли к выводу о том, что прыжки и пролеты над водой - это способ рыбок "почесатися". Неизвестным осталось, помогает ли это избавляться от паразитов.
В новом эксперименте ученые закрыли один аквариум с одной группой рыб сеткой так, чтобы они не могли подняться над поверхностью. Через три дня рачков на рыбах перечислили и обнаружили, что те рыбы, которые могли прыгать и биться об воду, носили на себе почти на треть меньше паразитов.
Результаты исследования указывают на то, что прыжки действительно помогают рыбам избавляться паразитов, однако у такого поведения есть и темная сторона: выпрыгивая из воды, рыба становится легкой добычей птиц и других хищников.
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