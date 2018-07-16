Как выбрать детскую площадку и уберечь ребенка от сотрясения мозга. Советы Супрун

16 июля, 2018, 11:08

Глава МЗ Ульяна Супрун рассказала, какие детские площадки следует выбирать, чтобы ребенок не травмировался, и что делать, если ребенок упал и получил сотрясение мозга

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Ульяна Супрун советует следить за тем, чтобы ребенок пользовался игровыми конструкциями только в соответствии с возрастом и по назначению. Ведь это первое правило безопасности.

Также стоит выбирать те площадки, где есть мягкое покрытие: песок, искусственный газон, специальная стружка и тому подобное. Чтобы удостовериться, что нет опасных повреждений, отломанных деталей и т.д., обязательно осматривайте состояние конструкций и качелей.

Также убедитесь, что все защитные части качелей надежно прикреплены. Также осмотрите и убедитесь, что нет предметов, за которые ребенок может споткнуться.

"Сотрясение головного мозга является наиболее распространенным типом травмы на детских площадках. Как правило, симптомы сотрясения появляются сразу после травмирования. Однако иногда некоторые симптомы могут развиваться через несколько часов или дней", - предостерегает врач.

Родителям следует наблюдать за состоянием ребенка и любыми изменениями в течение нескольких дней после получения им травмы.

Основные симптомы при сотрясении мозга:

ребенок выглядит обеспокоенным или рассеянным;

ребенок не помнит правил игры, путается или не уверен в том, в какую игру играл, кто его противник, какой счет и т. д;

ребенок неуверенно или неловко двигается;

ребенок медленно отвечает на вопросы;

ребенок потерял сознание;

у ребенка наблюдаются любые беспричинные изменения настроения, поведения и тому подобное;

ребенок не может вспомнить, что произошло до или после падения или удара.

Если ребенок жалуется на это, необходимо сразу обратиться к врачу, и тот решит, какая нужна помощь. Заниматься самолечением очень опасно.