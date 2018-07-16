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Как крестили принца Луи: королевская семья показала снимки

Британская королевская семья опубликовала официальные фото с крестин принца Луи, третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских

Об этом пишет BBC Украина.

Церемония прошла 9 июля в Лондоне. Принца Луи крестили в королевской часовне Сент-Джеймского дворца. Фотографии сделали в утренней комнате и в саду Кларенс-хаус, который является официальной резиденцией королевской семьи.

На крестинах семья герцога и герцогини Кембриджских впервые была полном составе с тремя детьми.

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Когда Луи принесли в часовню для 40-минутной церемонии, он дремал. Герцогиня, как сообщается, сказала, что Луи вел себя очень спокойно.

"Была очень непринужденная атмосфера, все были в прекрасном настроении, работать было одно удовольствие", - рассказал автор фото Мэтт Холиоук.

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На официальных снимках также можно увидеть принца Гарри и его жену Меган, принца Чарльза и его жену Камиллу, а также семью Миддлтон - родителей Кейт, брата Джеймса и сестру Пиппу.

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