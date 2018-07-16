Как крестили принца Луи: королевская семья показала снимки
Об этом пишет BBC Украина.
Церемония прошла 9 июля в Лондоне. Принца Луи крестили в королевской часовне Сент-Джеймского дворца. Фотографии сделали в утренней комнате и в саду Кларенс-хаус, который является официальной резиденцией королевской семьи.
На крестинах семья герцога и герцогини Кембриджских впервые была полном составе с тремя детьми.
Когда Луи принесли в часовню для 40-минутной церемонии, он дремал. Герцогиня, как сообщается, сказала, что Луи вел себя очень спокойно.
"Была очень непринужденная атмосфера, все были в прекрасном настроении, работать было одно удовольствие", - рассказал автор фото Мэтт Холиоук.
На официальных снимках также можно увидеть принца Гарри и его жену Меган, принца Чарльза и его жену Камиллу, а также семью Миддлтон - родителей Кейт, брата Джеймса и сестру Пиппу.
- Напомним, король Свазиленда Мсвати III переименовал страну в Королевство Сватини, чтобы отметить 50-летие со дня независимости от британского правления.
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