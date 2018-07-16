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Как бороться с теми, кто незаконно получает социальную помощь

Почти 70% украинцев негативно относятся к тем, кто намеренно подает недостоверные данные, чтобы получить социальную помощь от государства. Не меньше и тех, кто считает, что таких лиц нужно привлекать к ответственности

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, инициированного Минисоцполитики и Всемирным Банком, передает Еспресо.TV.

Во время круглого стола в Киеве обсудили европейский опыт борьбы с мошенничеством и нарушения в сфере социальной поддержки.

"Я думаю, что граждане должны иметь понимание того, что следствием обращения к государству может быть не только назначение социальной помощи, но и ответственность, которая полагается за то, что вы обратились за эту помощь и получили, но имели на это право", - сказал гендиректор директората семьи и социальной поддержке Минсоцполитики.

В этом году на выплату социальной помощи населению предусмотрено около 140 млрд грн. Однако не каждый день можно узнать о случаях, когда пособие по безработице, жилищные субсидии и другую помощь от государства получают люди, которых трудно назвать нуждающимися - они покупают дорогие авто, или сдают в аренду недвижимость.

"Я надеюсь, что результатом совместной работы Всемирного Банка, Минсоцполитики работников социальной сферы и общественности мы достигнем уровня лучших мировых стран в выявлении мошенников и положительной общественной мысли в этом направлении", - сказал эксперт по разработке риск-ориентированных проверок Анатолий Клименко.

Создание современного социального инспектората призвано обеспечить контроль за адресностью и справедливостью распределения средств, а это - в интересах всех граждан нашего государства.

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