Как бороться с теми, кто незаконно получает социальную помощь
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, инициированного Минисоцполитики и Всемирным Банком, передает Еспресо.TV.
Во время круглого стола в Киеве обсудили европейский опыт борьбы с мошенничеством и нарушения в сфере социальной поддержки.
"Я думаю, что граждане должны иметь понимание того, что следствием обращения к государству может быть не только назначение социальной помощи, но и ответственность, которая полагается за то, что вы обратились за эту помощь и получили, но имели на это право", - сказал гендиректор директората семьи и социальной поддержке Минсоцполитики.
В этом году на выплату социальной помощи населению предусмотрено около 140 млрд грн. Однако не каждый день можно узнать о случаях, когда пособие по безработице, жилищные субсидии и другую помощь от государства получают люди, которых трудно назвать нуждающимися - они покупают дорогие авто, или сдают в аренду недвижимость.
"Я надеюсь, что результатом совместной работы Всемирного Банка, Минсоцполитики работников социальной сферы и общественности мы достигнем уровня лучших мировых стран в выявлении мошенников и положительной общественной мысли в этом направлении", - сказал эксперт по разработке риск-ориентированных проверок Анатолий Клименко.
Создание современного социального инспектората призвано обеспечить контроль за адресностью и справедливостью распределения средств, а это - в интересах всех граждан нашего государства.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве