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Франция закрыла торговое представительство в России

Французские власти приняли решение закрыть службу посольства Франции, которая обеспечивает деятельность Business France в России

Об этом говорится в пресс-релизе посольства Франции в РФ.

В посольстве отметили, что данное решение прекращает длительный период переговоров относительно статуса бюро Business France в России, которое, в соответствии с французским законодательством, является неотъемлемой частью дипломатической структуры.

Как отметили во французском дипломатическом представительстве, в течение последних месяцев условия осуществления Business France своей деятельности в России значительно ухудшились, в частности, в связи с незаконными арестами, наложенными на его банковский счет, несмотря на то, что он защищен Венской конвенцией, а также с выдворением его директора, который обладает дипломатическим паспортом. Решение о закрытии службы посольства Франции, которая обеспечивает деятельность Business France в России вступает в силу 16 июля.

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